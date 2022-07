Après leur libération à la prison de Rebeuss, les leaders de Yewwi Askan Wi dans le département de Thiès ont fait face à la presse hier, pour dénoncer les conditions de détention des prisonniers , ils ont expliqué tout avant de battre le rappel des troupes aux militants .

Les responsables de cette coalition de l’opposition sont déterminés à poursuivre le combat contre le régime de Macky Sall. Arrêtés le 17 juin dernier pour participation à une manifestation non – autorisée, provocation d’un attroupement et trouble à l’ordre public, Adama Diawara et Amadou Ba ont été relaxés purement et simplement. Tout comme les autres prévenus dans cette affaire de manifestation non – autorisée.