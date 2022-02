Après la défaite du président Idrissa Seck et ses alliés de la mouvance présidentielle qui ont mordu la poussière avec la victoire éclatante de la coalition Yewwi Askan Wi qui avait remporté les trois communes d’arrondissement et la ville de Thiès, les jeunes de Rewmi ont tenu un point de presse ce dimanche , pour dresser un bilan des élections locales du 23 janvier dernier , mais aussi de dégager des perspectives pour bien préparer les législatives qui se profilent à l’horizon dans la capitale du rail .

Face à la presse, ces derniers ont listé plusieurs facteurs cumulés qui ont conduit la coalition » Mburu ak soow » à la chute .

Parmi lesquels : il y a « la campagne de diabolisation sur l’homosexualité dirigée par la coalition Benno Bokk Yakaar ( Bby ) , la manipulation des militants , les guerres d’égaux et de positionnement , la mauvaise foi , l’immaturité politique de certains leaders de BBY , entre autres » . Selon Cheikh Gaye , » Ces leaders ont plombé tous les efforts consentis par les jeunes , sans compter les listes parallèles », a – t – il dénoncé .

Et sur ce point, Cheikh Gaye et ses camarades invitent le Président Macky Sall à sanctionner politiquement les leaders qui avaient croisé les bras lors de la campagne électorale , et les détenteurs de listes parallèles . En plus, leur leader est traité de tous les noms d’oiseaux et pour eux , » il est victime de sa générosité politique et de son patriotisme qui font de lui un éternel incompris « , lâche – t – il .

Parlant des tensions socio – politiques qui ont secoué certains pays de l’ Afrique de l’ ouest , les jeunes du parti Rewmi ont salué l’esprit du patriotisme du président Idrissa Seck sur la question .

Par conséquent , » le président Idrissa Seck est droit dans ses bottes . Il met en avant l’intérêt de la Nation au détriment souvent de son parti « , ont – t -ils dit . Par ailleurs , les jeunes Rewmistes ont réclamé plus de considération dans les instances du parti . » Le parti Rewmi doit mettre ses jeunes devant pour qu’ils incarnent le rôle et la reconstitution » . Ainsi, ils ont réitéré leur engagement sans faille pour renouveler leur soutien au président Idrissa Seck .