Dans le cadre du programme 《Xeyu ndaw ñi》 ,le forum régional de Thiès a procédé, hier, au lancement des formations École – entreprise à l’Institut supérieur d’enseignement professionnel ( Isep) de la capitale du rail.

Ce forum a été présidé par l’adjoint au Préfet de Thiès, Diadji Gueye. Les formations École – entreprise visent à ancrer la formation pratique au sein même des entreprises et de couper le cursus de formation pratique avec un renforcement des connaissances assuré dans les centres ressources, permettant ainsi de mettre à disposition du secteur privé une main d’œuvre qualifiée, répondant mieux aux attentes du marché du travail et contribuant, à terme, à réduire le chômage des jeunes. Selon M. Diadji Gueye, le forum est orienté vers la vision du Président de la République, Macky Sall afin de contribuer à la durabilité propre à toutes les politiques publiques découlant de la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent ( PSE ).

En outre, plus de 300 entreprises sont attendues dans le programme École – entreprise. Les acteurs s’engagent pour accompagner le programme et orienter les jeunes vers une formation professionnelle. Pour rappel, le Programme de Formation École – entreprise ( PF2E),créé par décret du 13 juillet 2018,porte l’ensemble du dispositif de formation professionnelle duale et vise la qualification professionnelle, l’employabilité et l’appui à l’insertion des jeunes à travers une implication des entreprises dans l’installation et l’acquisition des compétences. La durée de la formation École – entreprise ne peut excéder quatre ans.