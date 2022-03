La journée internationale des femmes a été célébrée le 8 mars 2022 par les femmes bénéficiaires de la Der / Fj dans la ville de Thiés. A cette occasion, ces dernières ont magnifié le pragmatisme de l’équipe de la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes ( Der / Fj ) .

Les femmes bénéficiaires des financements de la Der / Fj ont célébré la journée des femmes par un » Sargal » pour honorer Pape Amadou Sarr, délégué général à la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes ( Der / Fj ) .

En effet , plus de 500 groupements féminins répartis dans les trois communes de la ville ont bénéficié des financements de la structure financière de l’Etat qui est un outil public dont le but est d’intervenir de façon efficace sur les questions du financement de l’entrepreneuriat, de la création d’emplois et de richesses, de l’inclusion économique et financière, de même que l’équité sociale et territoriale. Sur ce, les femmes bénéficiaires ont reçu des enveloppes qui varient entre 50.000 à 300.000 francs CFA pour démarrer leurs activités commerciales .

Pour élargir leurs activités génératrices de revenus , elles ont demandé au responsable de la Der / Fj, Pape Amadou Ndiaye de renouveler cette marque de confiance à l’endroit des femmes battantes en augmentant les financements. Pour rappel, cette journée de » Sargal » a coïncidé avec la cérémonie de célébration des quatre ans d’existence de la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes ( Der / Fj ) .

Selon Pape Amadou Sarr qui tirait un bilan positif de sa structure a fait l’état des lieux sur les modes de financements sur l’ensemble du territoire national. »La Der / Fj a investi près de 80 milliards de F CFA au profit de plus de 161 000 bénéficiaires dont la majorité sont des femmes, octroyé plus de 204 000 crédits, formé plus de 5600 bénéficiaires et immatriculé plus de 3500 unités économiques.