Thiès : Les étudiants de l’Université investissent les rues ce mercredi.

Bardés de foulards rouges et noirs de colère, les étudiants thiessois de l’UCAD sont en grève pour n’avoir pas reçu les subventions des autorités départementales et municipales. Et pour cause, ils ont tenu un point de presse au lycée Malick SY, avant d’investir les principales artères de la cité du rail. Malick FALL, président de la commission sociale de la coordination des étudiants thiessois traduit toute leur amertume : évoquant « les multiples contraintes qu’ils subissent, curieusement, depuis leur avènement à la tête de la coordination.» Actuellement, ils traversent une mauvaise passe sur le plan social et pédagogique avec les jeunes filles, menacées d’expulsion pour défaut de paiement de leur logement, pris en charge par la coordination. Les étudiants interpellent vivement le maire de ville Talla SYLLA qui avait consenti un acompte de la subvention à leur verser le reste afin « qu’ils règlent leurs problèmes sociaux et pédagogiques. » Dès lors, le Conseil départemental est aussi invité à s’exécuter puis qu’étant, « sous contrainte juridique « , au sens des articles 27 et 46, relatifs au code des collectivités locales pour le développement éducatif. » En cas d’insatisfaction aux règlements des problèmes qui les tourment , les étudiants thiessois de Dakar menacent de passer à la vitesse supérieure, ils citent nommément les autorités à réagir par devoir moral ou par obligation ainsi que les alliés thiessois : Idrissa SECK, Yankhoba DIATTARA du Conseil Départemental, Abdou MBOW de l’Assemblée Nationale, Siré DIA PCA de la Lonase, Maodo Malick MBAYE DG de l’Anamo…

Auparavant, Bassirou SECK président des étudiants thiessois à Dakar, coordonnateur des étudiants des différentes universités du Sénégal. Il a convoqué leur sempiternelle complainte qui remonte depuis 2016 pour recevoir la subvention des institutions départementales et municipales de Thiès…