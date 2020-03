Thiès : Les enseignants du « SEPT » assiègent l’IA et accuse le ministre Dame Diop

Ce mercredi 4 mars 2020, l’Inspection d’académie (IA) de Thiès a été assiégée par quelques 800 enseignants qui sont membres du Syndicat de l’Enseignement Professionnel et Technique (Sept) de la région. Ces enseignants ont hurlé leur désespoir et se sont indignés du non-respect des accords signés depuis 2014 avec l’Etat. Sur ce, ils ont décidé d’entamer leur 6e plan d’actions.

C’est le non-respect des accords signés depuis 2014 avec l’Etat qui a fait sortir les enseignants membres du Syndicat de l’enseignement professionnel et technique (Sept) de leur fief. Ils ont décidé de « mettre en quarantaine » leur ministre tutelle, M. Dame Diop, pour interpeller directement le chef de l’Etat. Ils regrettent les « agissements politiques » du ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat, qui, disent-ils, « préfère aller s’occuper de la chose politique dans son Baol au détriment des problèmes de son secteur ».

L’intervention de Malick Diop, Secrétaire Régional du SEPT

Le Secrétaire régional du Sept, Malick Diop, souligne que : « M. Dame Diop, au lieu de se soucier des problèmes de l’enseignement technique et de la formation professionnelle dont les acteurs déroulent aujourd’hui leur 6e plan d’actions, démarré depuis novembre, privilégie le terrain politique avec des tournées à n’en plus finir ». C’est pour lui « ce qui est à l’origine de cette manifestation de colère au niveau du syndicat, pour dénoncer son attitude face à leurs revendications, relatives aux passerelles parce qu’ils n’avancent pas dans leur secteur ».

Mais aussi, ajoute-t-il, « nous n’avons pas fait des formations diplômantes dans certaines filières comme la santé et l’hygiène. Également il y a une absence de dispositif de formation, le non payement des examens, concours et des déplacements, et l’inexistence de matériel adéquat ».

Le syndicaliste de déplorer : « nous sommes les parents pauvres du système éducatif alors que la formation professionnelle est le levier du développement. Pour preuve, on a réduit notre budget ».

Les attentes du SEPT

Dans l’attente de « plus de considération », le Sept exige le respect des accords signés depuis 2014 avec l’Etat du Sénégal. Le Secrétaire régional, Malick Diop, précise que « nous avons des problèmes de validation, d’avancement et d’intégration. C’est seulement au niveau de la formation professionnelle que les enseignants n’ont pas encore perçu leurs indemnités d’examens, de concours et de déplacements. Mais également c’est seulement au niveau de notre secteur que vous voyez des enseignants totaliser 15 années de carrière sans avancer et sans bénéficier de formations diplômantes ».

Pour Malick Diop, il y’a « un manque criard de dispositif de formation ». Et de déplorer que « pendant ce temps, on vante le Sénégal émergent dont l’un des piliers est la formation professionnelle, alors qu’à Thiès, nous travaillons au niveau du Centre national d’appui à la formation professionnelle (Cnafp), dans des locaux très délabrés et dans des abris provisoires. Ce centre n’est ni adéquat, ni adapté au dispositif de formation ».

Le Syndicat de l’enseignement professionnel et technique, qui dit privilégier pour l’heure « le dialogue et la concertation » a annoncé son 7e plan d’actions qui selon eux sera « très dur parce que nous sommes debout et prêts à utiliser toutes nos batteries pour redorer le blason de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. »