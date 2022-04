Face à leur situation qui prévaut au sein de leur entreprise depuis plus quatre ans, les travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire ( DBF) ont tenu un point de presse ce lundi 11 avril 2022 à Thiès pour réclamer l’audit de cette entreprise dirigée par Kibily Touré.

Au cours de ce point de point, Babacar Gaye et ses camarades ont dénoncé la gestion « nébuleuse, frauduleuse et scandaleuse » de Kibily Touré, l’administrateur général de DBF et exigé son départ immédiat.

Sur ce, ils sont plus que jamais déterminés pour faire face à cette situation alarmante que traverse cette entreprise qui est au bord du gouffre depuis presque quatre ans.

Ils ont décidé de saisir le Président de la République, Macky Sall qui avait pris la décision consensuelle avec son gouvernement en conseil des ministres sur la création de « Chemin de fer du Sénégal », la société nationale de patrimoine ferroviaire chargée de mobiliser et de supporter les investissements de leur trouver une solution idoine pour mettre fin les « agissements » sur l’avenir du chemin de fer et de leurs emplois dans la capitale du rail.