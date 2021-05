Thies Les acteurs de l’Alphabétisation plaident pour une revalorisation du secteur

Thies Les acteurs de l’Alphabétisation pour une revalorisation du secteur

Les enseignants en langue nationale codée, communément appelés facilitateurs sont déterminés à prendre leur destin en main. En effet, ils ont tenu un point de presse « pour la revalorisation de leur statut et conditions de vie. » Martèle avec force la porte-parole. En effet, cette filière enseignante regroupe de vaillants hommes et femmes avec plus de 20 ans d’expérience dans la fonction.Ces derniers touchés dans leur amour –propre, « s’estiment inconsidérés par les autorités compétentes. »Depuis 2017, une phase -test de validation des acquis d’expérience (VAE) était organisée, par la Direction de l’Alphabétisation et le Centre National de Ressources Éducationnelles (CRE) sous l’égide de l’Unesco, « en vue de certifier les compétences des facilitateurs en alphabétisation. » Au cours de cette phase-test, 100 moniteurs ont été recrutés respectivement à Dakar (50) Thiès (25) et Kaolack ( 25). En principe, le diplôme obtenu devait être l’équivalent du CAP de l’enseignant de l’enseignement du formel.

Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme annoncées : « les récipiendaires ont reçu à la place de simples attestations. « Depuis lors, on a noté aucune avancée significative » Déplorent les intéressés.

A en croire la porte-voix, l’Etat envisage une généralisation à l’échelle du territoire, pour remettre des diplômes aux récipiendaires des phases-tests. Ce que condamnent les enseignants en langue nationale qui eux, encadrent les femmes exerçant des activités génératrices de revenus et considérées comme « des piliers du développement communautaire. »

Les acteurs qui ne sont pas encore au bout de leurs peines , soulèvent un autre point revendicatif : Ils interpellent l’Etat et le ministère de l’Education à les prendre en compte dans le recrutement annoncé au cours du Conseil Présidentiel de Diamniadio concernant les 5000 enseignants et être enfin reconnus, comme des « fonctionnaires publics » à part entière…