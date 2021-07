Thiés : Le train va bientôt siffler dans la capitale du rail

Aprés avoir promis la réhabilitation du chemin de fer lors de sa campagne de 2019 à Thiés, le président de la république Macky Sall lors de l’inauguration de l’ISEP Thiés a réitéré ses propos en annonçant le redémarrage prochain du train Dakar, Thiés, Tambacounda.

“Le projet des chemins de fer; Dakar, Tambacounda avance à grand pas. Après novembre 2020, nous avons reçu encore la semaine dernière, une importante délégation de nos partenaires canadiens qui travaillent avec nous sur ce projet, pour la réalisation du chemin de fer: Dakar, Thiès, Tambacounda, avec une perspective cette fois ci d’un chemin de fer à écartement standard pour rester dans les perspectives de l’avenir. C’est donc près de 656 km entre Dakar et Tamba et 114 km de bretelle pour relier la voie principale aux différents ports du Sénégal dont le port de Dakar, le port de Bargny, Sindou, Ndayane mais également les zones minières comme les ICS et GCO. Bientôt ce train se remettra à siffler à Thiès mais cette fois ci avec une sonorité différente, puisse qu’il s’agira d’un train plus moderne”. a annoncé le président de la république Macky Sall.

Une annonce dont les Thiéssois attendent avec impatience la concrétisation dans la capitale du rail.