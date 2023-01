Thiès: Le RASEBEF lance 3 journées de Sensibilisation sur l’hygiène des menstrues

Le RASEBEF appuyé par le projet VLF-Senegal Voix et leadership des femmes au Sénégal financé par le Canada par l’entremise dAMC Affaires Mondiales Canada, exécuté par le CECI lance 3 journées de sensibilisation sur l’hygiène des menstrues et les IST dans les CEM Ousmane Ngom Malick Sy et Bassirou Mbacke

Une fille sur 10 s’absente régulièrement de l’école

Pendant leurs menstrues selon L’UNICEF. Le RASEBEF remercie les autorités académiques qui ont coordonné ces sessions pour renforcer les connaissances des collégiens sur la santé des menstrues et les IST à travers les cellules genre.

Le RASEBEF et Mme wolty Gueye ont plaidé pour les commodités sanitaires soient plus convenables dans les établissements, que les filles malades soient prises en charge et que les serviettes hygiéniques lavables soient plus connues et utilisées.

