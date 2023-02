Thiès: Le Président Macky Sall a annoncé un programme d’investissement prioritaire estimé à 1500 milliards

Le Président Macky Sall a annoncé un programme d’investissement prioritaire estimé à 1500 milliards de francs CFA. Ce programme s’étend sur les trois prochaines années et vise à consolider la vocation militaire du pays, accélérer le développement de la pêche et de l’économie maritime avec la réalisation du port de Ndayane, renforcer la région de Thiès en tant que pôle scolaire et universitaire de référence internationale, et encadrer l’émergence de l’économie du pétrole et du gaz.

Le financement de ce programme comprendra également un soutien à la valorisation des énergies renouvelables, à travers les centrales solaires, éoliennes et thermiques.

Cet effort important de l’Etat suscite un enthousiasme considérable chez la population, qui espère voir les fruits de ce plan de développement dans les années à venir

Partager : Tweet



WhatsApp