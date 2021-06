Thiés: Le pr papis Ndoye offre des journées de consultation gratuite à l’occasion de la fête patronale

Une journée de solidarité telle pourrait-on nommer l’action du Dr Papis Ndoye de « Euleugu Thiés » qui a offert une journée de consultation gratuite pour des maladies comme le diabète, l’hypertension artérielle ou encore l’arthrose dont la plupart des personnes du 3ème âge souffrent actuellement au Sénégal, en plus d’un don de sang.

La gynécologie aussi n’a pas été en reste avec l’association des femmes gynécologues de l’hôpital saint jean de Dieu de Thiés et la distribution gratuite de médicaments.

A l’occasion de cette journée médicale, le Dr Djiby Sow enseignant chercheur à l’ucad invité du Dr papis Ndoye a voulu mettre l’accent sur la sensibilisation et la prévention contre les maladies dites chroniques et qui sont dangereuses. Si dans le temps on les diagnostiquait plus souvent chez les personnes âgées aujourd’hui la jeunesse n’est pas épargnée, d’où l’importance de faire attention au régime alimentaire conseille t-il.

Fait marquant de cette journée le dialogue Islamo-chrétien dont le docteur papis Ndoye a fait l’apologie, la journée à été offerte dans le cadre de la fête pastorale mais misulmans et chrétiens se sont retrouvés ensemble pour une cause commune la santé avant tout.