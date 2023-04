Thiès Le PCA du Fongip Papis Ndoye Distribue des denrées à SOM

À la veille de la Korité, le Professeur Omar Ndoye, PCA du Fongip, perpétue la tradition et offre des denrées alimentaires aux habitants de Som.

Thiès, 19 avril 2023 – À l’approche de la célébration de la Korité, le Professeur Omar Ndoye, Président du Conseil d’Administration (PCA) du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (Fongip) et digne fils du quartier Som, a une fois de plus tenu à honorer la tradition en offrant des denrées alimentaires aux habitants de sa localité.

Ainsi, le Professeur Ndoye, accompagné de Brin Ndiaye et Cheikh, met en place un programme de distribution de denrées pour soutenir les familles dans leur préparation de la fête de la Korité, également connue sous le nom d’Eid el-Fitr. Cette fête marque la fin du mois sacré du Ramadan.

Conscient des défis financiers engendrés par les dépenses onéreuses liées à la Tabaski, le Professeur Ndoye a expliqué que son acte de générosité vise à alléger le fardeau des habitants de Som. Il a également réaffirmé sa détermination à soutenir les plus démunis et à participer activement au développement de sa communauté.

« Chaque année, je tiens à perpétuer cette tradition qui me tient à cœur. Les difficultés engendrées par les dépenses de la Korité ne doivent pas empêcher les familles de célébrer dignement cette fête religieuse. C’est pour cette raison que je mets tout en œuvre pour les soutenir dans ces moments de partage et de solidarité », a déclaré le Professeur Ndoye.

Le Professeur Papis Ndoye a également exprimé sa joie de pouvoir prier avec les habitants de Som lors de la célébration de la Korité.

La générosité du Professeur Ndoye envers les habitants de Som est largement saluée et témoigne de l’engagement et de la responsabilité sociale de ce digne fils de la localité. Les bénéficiaires de cette aide n’ont pas manqué de remercier leur bienfaiteur et de prier pour sa réussite et celle de ses proches.

