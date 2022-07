Dans le cadre de la massification du Parti de l’ Alliance pour la République pour mieux redynamiser les bases de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la capitale du rail, Baba Sangharé coordonnateur du Mouvement Sénégal d’ Abord ( MSD) et ses membres se sont adressés à la presse ce Samedi 02 juillet pour rallier la sensibilité politique de Habib Niang, apériste à Thiès, par ailleurs, responsable du mouvement « And Suxxali Sénégal » au sein du parti de Macky Sall.

A l’occasion, le président dudit mouvement et ses camarades ont réaffirmé leur attachement et adhésion à l’action politique de ce leader appelé « l’homme social » et sans condition.

Sur ce, il a appelé ses collaborateurs à la détermination et à la loyauté pour accompagner Habib Niang dans ses actions dans l’areine politique de Thiès et partout au Sénégal.