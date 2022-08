« Mohamed LamineMassaly est l’un des Leaders Politiques les plus proche de la Communauté et des hommes religieux… » ainsi s’expriment Omar Dème et ses acolytes venus rendre visite au Président de l’UNR l’Union pour une Nouvelle République à son siège au Quartier 10ème.

Par ailleurs, les religieux politiciens ont salué la position du Président de Bokk Guiss guiss M Pape Diop qui a choisi, prenant son courage à deux mains, « de renforcer le groupe parlementaire du BBY à l’assemblée nationale, pour offrir la Majorité au Président Macky Sall, pour débloquer la situation au Sénégal ». C’est de la même manière que Mohamed Massaly est au chevet des religieux, des populations démunies, et de toute la Communauté à Thiès, ont-ils témoigné.

Répondant au discours des Religieux de l’Emergence, Massaly a expliqué les raisons de son choix pour le Président Pape Diop. Le Président de l’UNR est également revenu sur son choix de soutenir la Majorité Présidentiel, une decision exempt de tout Compromission ou deal avec le Pdt Macky sall, martèle t-il. « Nous avons pris notre decision en toute sérénité pour l’avancement de notre Pays ».

Il n’a pas terminé non sans souligner la grandeur d’esprit du Président Pape Diop, l’engagement exemplaire du Président de la République à travailler pour le developpement du Sénégal. Pour terminer, Massaly a promis d’accompagner toutes les actions du Mouvement des religieux pour l’Emergence.