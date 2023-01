Thiés: Le ministre de la pêche Pape Sagna Mbaye rencontre les acteurs pour parler des difficultés liés au secteur

Aprés l’étape de Kayar, le ministre de la pêche et ses équipes étaient à dans la capitale du rail pour rencontrer les acteurs de la pêche et ensemble discuter des problèmes liés au secteur et y trouver des solutions.

Ces derniers ont exposé à la tutelle leurs préoccupations à savoir les matériaux tels que les camion frigorifique pour la conservation des poissons, des gilets mais aussi la mise en place d’infrastructures telles que des quais de pêche mais surtout la question de la sécurité en mer a été abordée.

Le ministre pour sa part assure avoir pris bonne note et annonce que d’ores et déjà la plupart des problèmes exposés vont être solutionné et étaient déja au menu sur sa feuille de route, inclus dans le budget de cette année.

D’autres plus complexes, vont être étalés sur une période de deux à trois ans.

Le ministre a exprimé toute sa satisfaction au sortir de cette rencontre avec la présence du gouverneur et promet d’autres concertations en vue d’améliorer les conditions de travail des pêcheurs.

Partager : Tweet



WhatsApp