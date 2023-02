Thiés: Le ministre Aly Ngouye Ndiaye au forum sur la jeunesse et l’agriculture

Le ministre de l’agriculture Aly Ngouye Ndiaye a présidé le forum portant sur jeunesse et agriculture à Thiés. Occasion pour lui de parler de l’importance du secteur primaire de notre pays et notamment inciter les jeunes apprenants dans le domaine et passionnés de s’investir en agriculture.

M. Aly Ngouye Ndiaye a fait savoir que l’état hormis les programmes déja mis en place tels le Proval, Agri-jeunes, et les prodac compte renforcer l’accompagnement surtout en matériaux et matières premières.

Interpellé, sur les problèmes de conservation des récoltes surtout à Thiés avec la zone de notto, Aly Ngouye Ndiaye a fait savoir qu’il est au courant de ce problème et que bientôt Thiés pourra bénéficier de magasins de stockage et autres appareils frigorifiques pour une bonne conservation.

