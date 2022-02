Le nouveau maire de la commune de Thiès – Est , Me Ousmane Diagne à été officiellement , installé, ce matin par le Sous – préfet de Thiès Sud , dans ses toutes nouvelles fonctions .

Tète de liste majoritaire de la coalition Yewwi Askan Wi lors des élections locales du 23 janvier dernier . La nouvelle équipe municipale qui va présider la destinée de la commune de Thiès Est pour les cinq prochaines années , a déjà déroulé sa feuille de route pour répondre aux attentes des populations .

Au cours de la cérémonie , Me Ousmane se dit conscient des défis qui l’attendent et » s ‘engage au service de tous » . il a également averti les conseillers sur sa gouvernance locale . » La mairie c’est le visage de la République dans une commune » . Le Sous – Préfet qui présidait la cérémonie d’installation du nouveau maire de la commune de Thiès – Est , a rappelé aux conseillers les reformes sur les textes des collectivités territoriales . Avant de lancer un message au premier magistrat de la ville et ses adjoints de respecter les lois sur la gouvernance locale . » Votre dénominateur commun restera une bonne prise en charge des préoccupations des populations au quotidien » .