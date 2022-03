Thiés : Le Laboratoire Bioahwa, une structure rapide pour le diagnostic des malades

Crée le 18 mars 2018 et certifié par le Ministère de la Santé et de l’action sociale, le Laboratoire Bio Ahwa du Rail est un laboratoire d’analyse médicale situé à Thiés au rond point Parcelles. Il est ouvert au grand public. Il dispose essentiellement un plateau médical digne de ce nom pour accompagner les besoins des populations sur le plan sanitaire.

Dr Ahmadou Boye , Doctorant en Pharmacie, a expliqué le personnel de son service. Il s’agit de : cinq biologistes, anciens internes des hôpitaux, des agents très expérimentés et dévoués dans le travail, une vingtaine de techniciens, huit personnes au service d’accueil avec un personnel de cinquante travailleurs. Le Laboratoire Bioahwa du Rail ouvre des perspectives en voulant mettre sur place une unité de procréation médicalement assistée pour aider les hommes et les femmes qui ont des difficultés d’avoir un enfant .

En plus, le Laboratoire Bio ahwa fait des tests rapides de covid – 19 et des analyses approfondies sur certaines maladies : la maladie des reins , le cholestérol, le cancer du sein et du col de l’utérus, le diabète. Généralement toutes ces pathologies sont très fréquentes dans cette clinique. Dr Ahmadou Boye et son équipe favorisent le diagnostic, la prévention avec les dépistages, suivie de confirmation avec la guérison de la pathologie.