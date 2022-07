Le Groupe des Alliés de la Première Heure ( GRAPHE) du président de la République Macky Sall a fait face à la presse hier pour analyser la baisse du niveau du débat politique au Sénégal et tirer à boulets rouges sur les leaders de Yewwi Askan Wi.

Face aux enjeux du moment dans le contexte de la crise mondiale qui coïncide avec la covid – 19 et la guerre en Ukraine, le Groupe des Alliés de la Première Heure ( GRAPHE) du président Macky Sall a tenu un point de presse ce dimanche pour se prononcer sur l’actualité socio – politique au Sénégal.

Les leaders dudit mouvement ont levé un coin du voile pour envisager d’apporter un changement sur le débat politique qui secoue le pays. « Intellectuels, politiciens, société civile ont sciemment pris les sénégalais en otage pour leurs propres intérêts. Leur discours est axé sur les élections qu’ils ont élevées au premier rang des priorités au nom d’une démocratie de pagaille. Ces gens ignorent royalement les postulats de la transformation et s’arc – boutent aux théories de la justification.

Et après chaque élection, au lieu de se concentrer sur le travail, on pense à la prochaine. Et c’est la même musique qui continue encore sa funeste mélodie sur le fichier, le parrainage, le vote, entre autres » dénonce Magatte Ngom du parti Nouvelle Intelligence pour le Développement de l’ Afrique ( Nida) et membre du Graphe. Il ajoute: « C’est en face de cet ensauvagement de la vie politique que le Graphe envisage de changer le débat. Car, nous considérons que la grande querelle doit se situer sur cette vision innovatrice et transgénerationnelle qui ambitionne d’inscrire le Sénégal au cercle des pays émergents à l’horizon 2035. Oui, nous voulons désormais des débats de programmes où nul n’entrera s’il n’est géomètre. Et le khalife général Serigne Babacar Sy Mansour agacé, semble – t – il, par ces comportements, disait tout récemment que nos seuls ennemis sont l’ignorance et la pauvreté », a – t – il laissé entendre.

Pour sa part, Moustapha Diagne, leader de la Synergie Républicaine a dit que le débat politique au Sénégal est à son plus bas niveau. » Sonko est tellement hanté par le tribunal qu’il n’écarte pas de s’enfuir comme Salif Sadio et César Atoute Badiate, si jamais le juge décidait d’ouvrir le procès » , clame – t -il. En outre, les membres du Graphe vont désormais orienter leur communication sur les nombreuses réalisations du Président Macky Sall, à travers le Plan Sénégal Emergent ( Pse) , le Plan d’ Urgence de Développement Communautaire ( Pudc ) , Promovilles, le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers ( Puma) , le Plan d’ actions prioritaires ajusté et accélèré ( Pap2A) , entre autres supports communicationnels du gouvernement de Macky Sall.