Thiès : Le conseil départemental et l’ODCAV de Thiès, ensemble dans la lutte contre le Coronavirus

Le port du masque doit être obligatoire

Contre la propagation du virus Covid-19, à Thiès, le conseil départemental veut que le port du masque soit obligatoire. Le lancement de cette campagne a eu lieu à Kayar. A terme, plus de 10 mille masques vont être distribués dans tout le département.

En effet, des membres de l’ODCAV de Thiès, de concert avec le conseil départemental, sont descendus sur le terrain pour sensibiliser davantage les populations de Kayar, sur la gravité de la maladie. Selon Ousmane Diop, Président de l’ODCAV de Thiès, « on est là aujourd’hui à Kayar, pour lancer une action d’alerte et de riposte contre le Covid-19. En partenariat avec le Conseil Départemental et le Conseil de la jeunesse. Avec les jeunes, nous venons sensibiliser les populations pour qu’on puisse vraiment vaincre cette maladie ».

Combattre les cas communautaires

Pour M. Diop, « le problème fondamental est de combattre les cas communautaires. Parce que ce sont des gens qui sont malades dont on ignore l’origine de la contamination. Les 10 mille masques, et différents produits sont pour que les gens puissent se prémunir. »

« Nous n’avons pas commencé par Kayar par hasard ; Pas de répit ici, l’activité de riposte est axée sur une coordination multisectorielle », nous confie Birane Sow, secrétaire général du comité de riposte de Kayar.

Avant d’ajouter : « il y’a les associations qui sont presque à pied d’œuvre sur la sensibilisation. La chose est trop grave, on nous a parlé aujourd’hui de cinq (5) cas communautaires. Donc, tout le monde doit prendre ses propres précautions dans sa famille, dans sa base, dans son quartier, dans son lieu de travail et surtout dans les places publiques ».

Renforcer le dispositif

L’inspecteur de la jeunesse de Thiès, Ibrahima Niass Diaw, pense que « le lavage des mains et le port de masque sont essentiels ». Il appelle cependant les pécheurs de Kayar à « renforcer le dispositif pour empêcher l’installation de la pandémie dans cette zone de pêche ».