Suite à l’exploitation d’un renseignement, les policiers du poste des Parcelles-Assainies de Thiès ont démantelé un trafic de chanvre indien. Un dealer notoire est tombé dans la nasse des hommes du lieutenant Sow avec plus de 16 kg de drogue trouvé sur lui, selon des sources de Seneweb.

O.Sèye a outrepassé sa fonction de commerçant en s’activant dans le trafic de chanvre indien. Mais l’homme âgé de 32 ans a fini par mordre la poussière, devant la ténacité des policiers du poste des Parcelles-Assainies de Thiès.

Ayant eu l’information faisant état d’un trafic intense de drogue mené entre les quartiers Darou Salam et Keur Dago, les limiers, en tenue civile, ont effectué un transport sur les lieux indiqués.

Ainsi, un dispositif de surveillance a permis aux éléments du lieutenant Sow de faire chuter l’indélicat commerçant. Le dealer O. Sèye a été interpellé avec 16 kg, 75 cornets de 25 g et 1 kg en vrac de chanvre indien, en plus du matériel de conditionnement, selon des sources de Seneweb proches du parquet.

Cette belle prise a été réalisée lundi dernier vers 15 h par les policiers des Parcelles-Assainies de la cité du Rail.

À l’issue de l’enquête, le dealer O. Sèye a été présenté ce mercredi au procureur près le tribunal de grande instance de Thiès.

