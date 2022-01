Thiés: Le candidat Yankhoba Diattara chez oustaz Idrissa Gaye

Aprés la visite chez serigne Saliou Touré et Imam Thierno Lamine SALL, Yankhoba Diattara ministre de l’économie numérique et non moins candidat à la mairie ville de Thiès s’est rendu chez oustaz Idrissa Gaye un homme religieux trés connu dans la cité Thiéssoise et au delà. Ce dernier, évoquant ses relations avec le président du conseil économique social et environnemental en l’occurrence Idrissa Seck, affirme quelles sont très bonnes voir excellentes.

Aprés une bréve discussion, Diattara a sollicité des priéres auprés du guide religieux, serigne Idrissa Gaye.

Dans sa campagne de Proximité pour les locales, Yankhoba DIATTARA tête de liste majoritaire de BBY pour la mairie de Thiès-ville, s’est rendu à la résidence du guide religieux Idrissa Gaye pour faire un « Ziar » et recueillir des prières pour les locales. La cérémonie avait débuté par un récital du Saint Coran des disciples du grand Institut. Le ministre, après les civilités d’usage a exprimé toute sa satisfaction et de la coalition à venir à ses cotés traduire, la reconnaissance des présidents Idrissa SECK et de son grand et généreux frère, Macky SALL qui, l’ont choisi. C’est dans ce climat empreint de solennité et d’humanisme que le guide religieux et islamologue hors -pairs s’est réjoui de cette visite, rappelé les liens fraternels qui les unissent, tout en soulignant la fidélité et la loyauté de Yankhoba DIATTARA, en ces termes : « Yankhoba, lou mou am tchi Idrissa, da koo mérité… Ndakh Kenn Guenou koo fidèle. »

Enfin, Serigne Idrissa GAYE a formulé de ferventes prières pour le ministre, sa délégation et à l’ensemble de la grande coalition BBY, pour un succès retentissant aux élections locales prochaines. Toutefois, il a prodigué quelques recommandations pour des élections apaisées : « Na lèpp dàl, na lèpp teeyy »