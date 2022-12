Thiès : L’association Unos Con Otros Sénégal Andandoo et le Pnud forment les jeunes sur la corruption et le genre

L’association Unos con otros Sénégal andandoo a organisé un atelier dénommé 《Week-end jangat》avec l’appui technique et financier du Pnud ( Programme des Nations unies pour le développement) ce vendredi 9 décembre , au Grand hôtel de Thiès.

Cent jeunes adolescents et universitaires de Thiès et le reste du pays seront formés pendant trois jours à Thiès sur la corruption, le concept de genre et l’impact de l’extraction minière dans la capitale du rail. Cet atelier a débuté ce matin ,en présence des partenaires techniques et financiers, des représentants des structures concernées. En effet, la corruption freine le développement. Elle handicape l’économie d’un pays en réduisant la capacité de faire de grands projets. Sur ce, Ibrahima Niang secrétaire général de l’association Unos con otros Sénégal andandoo est revenu sur l’importance des thèmes choisis et les critères de sélection. 《Les participants ont été choisis sur la base des critères. Ils incarnent le leadership, la compétence, entre autres 》.

En outre, la rencontre a servi de cadre aux jeunes pour la sensibilisation sur des stratégies pour aborder les normes sociales et déconstruire les stéréotypes liés au genre qui donnent lieu à des pratiques qui portent préjudice aux femmes et aux filles et limitent leur pouvoir d’agir. C’est dans cette dynamique, a soutenu Bamba Fall chargé de projet d’une association féminine, que sa structure va accompagner les jeunes sur les initiatives innovantes développées. Pour construire une action efficace et efficiente de lutte sur la corruption, Abdou Aziz Diop coordonnateur national adjoint Forum civil, a salué cette initiative du Pnud. Il a également insisté sur 《 la préservation de nos ressources naturelles 》. Pour lui, 《 La corruption freine notre développement et nos valeurs 》.

Au cours de cet atelier, les participants auront la possibilité de susciter une réflexion critique et une bonne compréhension sur le concept de genre et l’égalité de genre, notamment en lien avec la participation des filles et des femmes, mais aussi de découvrir les sites miniers et les industries extractives de la région de Thiès afin d’explorer les effets du secteur extractif sur l’environnement à la cité du rail.