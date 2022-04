Les membres de l’Association des épouses des autorités administratives de la cellule de Thiés ont organisé une distribution de kits pour le ramadan ce Samedi 16 avril. Elles ont ciblé la Maison d’arrêt et de correction ( Mac) en distribuant des kits aux femmes détenues et à l’Hôpital Régional aux malades et accompagnants.

L’association oeuvre dans le social. Ces dames au grand cœur, unies par la Solidarité et le Partage, ont vivement remercié les autorités administratives qui les épaulent en l’occurrence le Gouverneur de Thiès.

Depuis sa création, les membres ne cessent de faire de bonnes actions dans la région avec un montant de 3 millions de FCfa dans les trois départements. Le Directeur de L’hôpital Amadou Sakhir Ndieguene apprécie à sa juste valeur ce geste de Solidarité.