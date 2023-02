Thiès : L’Association des électriciens critique les pratiques de Cossuel et met en cause la SENELEC

Cherif Diémé, président de l’Association des électriciens de Thiès, s’est exprimé devant les médias pour défendre les intérêts de ses confrères et de la population locale. L’Association a révélé que la société COSSUEL a imposé une grille tarifaire excessive dans la région, malgré la crise économique actuelle. Les électriciens ne peuvent pas se permettre de suivre ce barème et de facturer leurs clients à des prix plus élevés.

L’Association souhaite travailler en direct avec la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) sans intermédiaires. Après l’installation d’un bâtiment, ils recommandent aux clients de faire leur demande directement auprès de Senelec plutôt qu’à des tiers.

Cherif Diémé lance un appel pressant pour que les électriciens respectent les normes en matière d’installation et évitent d’utiliser des matériels chinois de mauvaise qualité. Il demande également à l’État de prendre en compte les ouvriers qualifiés et formés et de les soutenir en leur offrant des conditions de travail appropriées.

Enfin, Cherif appelle les électriciens à fournir des devis corrects et à ne pas imposer des coûts supplémentaires inutiles aux clients qui cherchent déjà à faire face à leurs besoins fondamentaux.

Nota Bene : Cossuel est une association regroupant les usagers, les distributeurs d’énergie et les installateurs électriques.

