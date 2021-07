Thiés : Lancement mutuelle de santé des travailleurs de l’informel

Les acteurs du secteur informel ont lancé la mutuelle de santé communautaire à Thiés.

El Hadj Barro Ndiéguéne président régional de la mutuelle appelle à la massification des 346 membres déjà existants.

Cette mutuelle va garantir l’accès aux soins médicaux aux travailleurs de l’informel à moindre coût avec des collaborations dans différentes structures sanitaires au niveau communal d’où toute son importance.

La santé pour tous et à moindre coût c’est donc le vœu du président régional de la mutuelle des travailleurs de l’informel à Thiés mais ce dernier dénonce un certain laxisme de la part des autorités locales notamment politiques qui n’ont pas répondu à l’appel.

Il aimerait plus d’implication de leurs part dit-il, car la santé passe avant tout et c’est un secteur qui doit être accompagné et appuyé.