Thies : La Friperie «Anéantie» Par L’épidémie du coronavirus

Les vendeurs de friperies établis au niveau des marchés de la ville aux-deux-gares, comme Central, Moussanté, Grand-Thies, et partout ailleurs dans les coins et recoins de la cité, subissent le contrecoup du désastre que constitue la pandémie de coronavirus. Un secteur d’activité aujourd’hui mis à genoux du fait de la «peur» qui gagne du terrain, ce depuis l’apparition de l’épidémie au Sénégal.

Les consommateurs de Thies, des esprits très avertis, se sont résolus, et ce pour un bon bout de temps encore, à ne plus acquérir ou rechercher des vêtements usagés (friperies ou dodo) au cours de cette période de pandémie de coronavirus. Également au cours de la période à venir. Pas de commentaire sur le motif.

« Dans la plupart des villes européennes qui connaissent actuellement la propagation du virus Corona, c’est un excellent moyen de se débarrasser des vêtements, en particulier dans les maisons dont les personnes ont été infectées par le virus à titre préventif. Et malheureusement ! Beaucoup de ceux qui se soucient de la collecte de ces vêtements ne se soucient pas de la santé du citoyen, et ils les collectionnent maintenant à l’horizon de les vendre aux Africains qui les achètent, puis les ramènent au Bénin et ailleurs ». Ainsi, serait-il préférable maintenant et pour la sécurité des Africains d’éviter les frottements ou l’utilisation de vêtements usagés nouvellement acquis ?

A Thies, donc, le marché de la friperie, actuellement très morose, est bloqué par le virus. Le commerce est presque à l’arrêt, impacté par la maladie. Ce au préjudice de milliers de vendeurs et revendeurs qui ne se frottent pas les mains depuis un certain temps. Tous ont du mal à écouler leurs stocks.