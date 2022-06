A un mois et quelques jours des élections législatives, prévues le 31 juillet prochain, l’arène politique sénégalais vit déjà des moments très mouvementés entre la coalition au pouvoir et celle Yaw – Wallu. En effet, la manifestation programmée par la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi à la place de la Nation et interdite par le préfet du département de Dakar, s’est soldée par trois morts et plusieurs blessés et arrestations.

Cette situation chaotique aggravée par « les sorties des leaders de l’opposition » a été déplorée par les femmes de Benno au cours d’un point de presse tenu mercredi 22 juin à Thiès, sous la houlette du député Maïmouna Sène.

Très en colère, l’Honorable député a dénoncé les « agissements » du leader des Patriotes avec son concert de casseroles, entre autres . Par ailleurs , elle a apporté une réplique sur la réaction de l’ ancienne présidente du Cese qui est apparue avant – hier pour se prononcer sur les incohérences du processus électoral et les tensions que cela a générées.

Ainsi, la député apériste et ses camarades ont balisé le chemin pour donner une majorité éclatante à la coalition de la mouvance présidentielle au soir du 31 juillet 2022 dans la capitale du rail.