THIES LA COORDINATION SAES CAMPUS décrète 48h de Grève

Urgent : la section SAES Thiès décrète 48 heures renouvelables de grève à partir de ce jour.

Il est reproché à Madame le recteur de nombreux manquements, résumés en 14 points de revendications

Faute d’entende avec madame le recteur, sur ses différents points de revendication, la section SAES campus Thiès vient de décréter, à la fin de son assemblée générale de ce vendredi 9 octobre 2020, une grève de 48 heures renouvelables à partir de ce jour.

Selon son Secrétaire Général, le docteur Mamadou Tandiang Diaw, il est reproché à Madame le recteur de nombreux manquements, résumés en 14 points de revendications. Les plus saillants sont « un détournement d’objectif sur le budget de fonctionnement, un comportement irrespectueux envers les enseignants, une mauvaise gestion par rapport au recrutement de 20 postes de pairs, le disfonctionnement dans le payement et la gestion des vacataires, le manque de visibilité dans la gestion des projets qui décourage les jeunes enseignants, et le blocage dans l’orientation des bacheliers. »

La lutte se poursuivra jusqu’à la satisfaction de leurs revendications

Mamadou Tandiang Diaw, ajoutera avec détermination[I1] que la lutte se poursuivra jusqu’à la satisfaction de leurs revendications car « Madame le recteur ne veut rien entendre. » En effet, les syndicalistes étaient déjà partis en grève les 30 septembre et 1er octobre 2020, en plus de la mission de réconciliation en vain envoyée par le ministère de tutelle.

La cellule de communication de Madame de recteur promet de réagir incessamment et d’apporter des clarifications face aux allégations des syndicalistes.