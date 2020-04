Thiès : La Commune de « Coule » dit niet au Covid-19

Share on Twitter

Que chacun fasse ce qu’il a à faire

Si on s’en réfère aux autorités sanitaires, aucun cas du Coronavirus n’a encore été enregistré dans le département de Tivaouane.

Ce qu’on a remarqué, c’est que dans les communes, tout le monde est en alerte. Il en est ainsi dans la commune de « Coule », où le « Jaraf » explique : « ce n’est pas facile, mais on fait le maximum pour aider nos centres de santé, la croix rouge et le service d’hygiène de « Ngay Méxé », à faire face à cette pandémie. Ce dernier même a eu à désinfecter les Daaras et les lieux publics avec l’appui de la mairie ».

Cependant, le « Jaraf de Coule », Modou Fall ajoutera une remarque très pertinente : « la pandémie est quelque chose de sérieux, que chacun fasse ce qu’il a à faire. »

Il faut privilégier les centres de santé

C’est pour cela que dés le début de la pandémie, ils ont immédiatement pensé au centre de sante de « Ngay Méxé ». Parce que, disent-ils « s’il y’a un cas, c’est là-bas qu’on l’amènera. C’est pour cela on est allé en premier les voir. »

Cependant, dans la même logique, tous les postes de santé qui se trouvent dans la Commune de « Coule » ont été visités. La même démarche a été menée envers les Daaras, qui sont un peu complexes, parce qu’on ne peut pas dire aux enfants de ne pas sortir mendier sans contrepartie.

C’est pour cela que des vivres ont été distribués à ceux qui se trouvent à « Coule et Ngay Méxé ».

Réponse à l’appel de L’AMS : une participation d’un (1) million de frs

La commune de « Coule » a cependant aussi, répondu à l’appel de l’AMS, l’association qui regroupe tous les maires du Sénégal, qui est la participation de chaque Commune du Sénégal à hauteur d’un (1) million de francs.

Il s’agira aussi de demander aux populations de respecter les mesures d’hygiène. En effet, « les communes sont aussi des démembrements de l’Etat et doivent, comme le veut le Président de la république, participer à la sensibilisation », selon M. Fall .