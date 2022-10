Dans un point presse qui s’est tenue à Thiès, la Convergence des jeunesses républicaines ( Cojer) du département est très remontée contre la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des élections législatives du 31 juillet, Madame AminataTouré. Selon Babacar Faye, Coordonnateur jeunesse Bby dans la commune de Notto Diobass, 《Aminata Touré fait partie des personnes qui appartiennent au monde du crépuscule》. Il sollicite pour qu’elle fasse une déclaration publique afin de rendre son mandat de député. En outre, il a sévèrement décrié la position de l’ancienne présidente du Conseil économique social et environnemental. C’est dans ce sillage que son collègue, Pape Sanor Ndiaye chargé de la coordination de la structure politique, qui regroupe les jeunes de la mouvance présidentielle du département de Thiès, a appelé Madame Aminata Touré de revenir à la raison et de prendre ses responsabilités face à son destin. À cette occasion, la Cojer locale a rappelé également au maire de la commune de Thiès Nord de faire son choix entre son poste de député et sa responsabilité au niveau de la municipalité qu’il dirige. Pour Babacar Faye, 《 Birame soulèye Diop est le théoricien de non à un cumul de mandat!》.

Ainsi, au cours de ce point presse, ils ont profité de cette tribune pour réclamer d’autres postes de responsabilités à leurs leaders et remercier encore le Président de la République Macky Sall sur le choix porté aux députés nouvellement élus, aux membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et les ministres qui ont été reconduits dans le nouveau gouvernement dirigé par Amadou Ba . Pour renouveler encore sa confiance aux responsables de Bby, les jeunes demandent à ce que le Président Macky Sall donne plus de chance à leurs mentors car selon eux, les douze communes rurales constituent la locomotive de victoire pour la coalition Benno Bokk Yakaar pendant les élections ( municipales comme législatives). Par ailleurs, les jeunes de la Cojer départementale ont abordé la question autour d’une probable amnistie de Khalifa Sall et de Karim Wade qui est l’une des décisions qui a le plus retenue l’attention des sénégalais d’obédience politiques confondues lors du conseil des ministres de ce mercredi 28 septembre 2022. Dans ce point, les jeunes membres de cette ladite structure politique ont remercié vivement Mamadou Thiaw Maire de Tassette et Secrétaire exécutif du Programme national de développement local (Pndl) qui non seulement les accompagne dans leurs activités, mais aussi qui s’engage au principe de la responsabilité et surtout du devoir de solidarité pour mettre en branle les idéaux de la coalition de la mouvance présidentielle.