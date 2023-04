Thiès: La 63e édition du défilé du 04 Avril : une célébration nationale en grand format

Le 4 avril prochain marquera la 63e édition de la célébration de l’accession à la souveraineté internationale. Cette année, la fête sera célébrée en grand format sur l’ensemble du territoire, et notamment dans la zone militaire numéro 7, sous le commandement du colonel Boubacar Koïta.

Les festivités débuteront la veille avec la retraite aux flambeaux, impliquant les jeunes et la société civile. Le lendemain, une prise d’armes et une décoration de militaires militants précéderont les défilés civils et militaires, qui incluront les anciens combattants. Le défilé se terminera par un défilé motorisé.

Le thème de cette année est « Force, défense, sécurité et préservation des ressources naturelles ». Le colonel Boubacar Koïta insiste sur l’importance de protéger et de mettre à la disposition des citoyens les ressources naturelles offertes par Dieu, telles que l’eau, les phosphates, l’or, etc. L’ensemble des forces de défense et de sécurité contribuent à cette préservation des ressources naturelles, que ce soit l’armée de terre, la Marine nationale, la gendarmerie ou encore les douanes.

Le défilé du 4 avril mobilisera un effectif important de participants, avec notamment 6 écoles de la petite enfance, 17 écoles primaires et collèges, 12 lycées et établissements d’enseignement supérieur, sans compter les anciens combattants et les formations militaires. Les organisateurs ont également pris en compte les spécificités des personnes vulnérables, en mettant en place des tentes et en fournissant de l’eau.

Les autorités appellent la population à participer à cette fête nationale et à célébrer cette journée en assistant aux activités organisées. Le colonel Boubacar Koïta promet une belle prestation pour cette édition et invite tout le monde à sortir en masse pour marquer l’événement.

En cette période de Ramadan et de carême, les organisateurs ont pris en compte les spécificités religieuses et espèrent un temps clément pour le jour du défilé.

