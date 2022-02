Des malfaiteurs volent des téléphones et divers objets dans deux domiciles

Dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 février 2022, une scène aux allures d’un scénario américain s’est déroulée dans deux maisons au niveau de la Zac Extension, dans la Commune de Thiès-Nord. Des malfrats lourdement armés ont dépouillé deux maisons.

Les assaillants ont escaladé le mur de clôture et défoncé une fenêtre pour dérouler avec succès leur plan. Dans la première maison, les visiteurs nocturnes ont trouvé la dame A. N. dans sa chambre où ils ont pu emporter la bagatelle de 150.000 francs CFA et ses deux téléphones portables appartenant.

Les malfaiteurs qui ne s’arrêteront pas en si bon chemin, de rendre aussi visite aux occupants d’un autre domicile voisin. Là, ils utiliseront la même méthode et trouveront un joli couple dans les bras de Morphée. Monsieur et Madame respiraient l’aisance dans leur chambre. Sur place, les brigands, munis d’armes blanches (coupe-coupe, couteaux), les menacent et n’hésiteront même de les violenter.

Ils étaient plus d’une dizaine de voyous lourdement armés et ont tout raflé sur leur chemin : entre autres, quatre téléphones de marques différentes (2 Huawei, 1 IPhone 12, 1 Samsung et des bijoux en or). Après leur forfait, ils ont pris le véhicule de l’époux de marque Jeep pour rebrousser chemin. Mais, heureusement, il y a eu plus de peur que de mal puisqu’aucune perte de vie humaine n’a été enregistrée.

C’est après leur disparition dans la nature que le chef de famille (l’époux) a eu la présence d’esprit de joindre un cousin au bout du fil pour qu’il se charge d’alerter la police. Les limiers, avec leur promptitude exemplaire, se déploieront sur les lieux où ils mèneront une patrouille rigoureuse à la recherche des malfaiteurs.

Finalement le véhicule volé a été retrouvé abandonné non loin de la station EDK, à la sortie de Dakar. Suite à une déclaration déposée par A.N au Commissariat Central de Thiès, une enquête a été ouverte et elle suit son cours.



Malick Sarr Gueye