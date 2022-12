Thies Incinération de 300 Kg de Cocaines saisis par la Douane

La Daouane a procédé,ce samedi 03 décembre 2022,à l’incinération d’importante quantité de cocaïne dans le cadre de ses opérations de lutte contre la drogue au Sénégal. La contre – valeur de la marchandise est estimée par la Douane à 24 milliards de francs cfa.

Le Gouverneur de la région de Thiès, Alioune Badara Mbengue a présidé cette cérémonie d’incinération, en présence des représentants de toutes les Forces de Défense et de Sécurité, du représentant de l’usine de cimenterie Dangote. Selon le chef de l’exécutif régional, 《Cette quantité aurait fait énormément de mal sur la santé des populations, plus particulièrement des jeunes, mais également sur l’économie nationale》, a – t – il expliqué. C’est dans ce sens qu’il a félicité au nom du Président de la République Macky Sall, la Douane et l’ensemble des Forces de Défense et de sécurité qui ont su coopérées pour mettre fin à cette malheureuse tentative d’introduire ce produit nocif dans le pays.

Pour sa part, le représentant de la Douane a salué la collaboration dynamique des forces de défense et de sécurité dans cette lutte. Pour lui, il s’agit de la plus importante saisie de cocaïne par voie terrestre par la Douane sénégalaise. Pour rappel, les éléments de la brigade des Douanes de Kidira, dans le sud Est du pays, à la frontière avec le Mali, ont été opérés le mois dernier cette saisie de 300 kg de cocaïne sur un camion en provenance du Mali et à destination de Dakar.

En outre, depuis le début des opérations à nos jours, la Douane a saisi 100 tonnes de chanvre indien, 100 milliards de faux médicaments, entre autres.