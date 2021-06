Thiés :Inauguration de l’espace Sénégal services par le président Macky Sall

L’Espace Sénégal Services de Thiès est fonctionnel.

Le Président Macky Sall a procédé hier à son inauguration à Thiès , l’espace abrite aussi le Pôle Emploi et Entrepreneuriat du département.

L’objectif est de mettre à la disposition des usagers des espaces de travail partagés pour gérer les préoccupations quotidiennes des usagers.

Accompagné de Yankhoba Diattara et du Dg de l’ADIE, Cheikh Bakhoum, le Chef de l’État a procédé à la coupure symbolique du ruban qui lance les activités de l’Espace et du Pôle Emploi et Entrepreneuriat de la capitale du rail.

L’Espace de Thiès fait partie d’un réseau de guichets uniques dans les 46 départements du pays pour rapprocher l’usager de l’administration et lui faciliter ses démarches quotidiennes. « Nous voulons en un seul point retrouver la plupart des services de l’administration et faciliter la vie à nos concitoyens.

Le Président de la République, Macky Sall, a tenu à ce que nous ayons cette administration de proximité avec l’usage du numérique, avec le déploiement de la fibre optique partout sur le territoire national pour permettre grâce au digital un accès facile au service public”, a indiqué Cheikh Bakhoum, le Directeur général de l’ADIE.

Thiès est le troisième Espace Sénégal Services à recevoir le Chef de l’Etat après les visites à Kaffrine et à Podor.