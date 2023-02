Thiès: Inauguration de l’École nationale des sapeurs-pompiers au Sénégal

L’inauguration de l’École Nationale des Sapeurs-Pompiers au Sénégal marque une étape décisive dans le développement de la brigade nationale de sapeurs-pompiers. Cet établissement sera un catalyseur pour renforcer les capacités et aptitudes fondamentales des sapeurs-pompiers professionnels. Il permettra également de générer des personnes disposant de toutes les compétences nécessaires pour répondre rapidement et efficacement aux demandes de secours. La mise en place de cette école témoigne de la volonté du président de la République Macky Sall de façonner la brigade nationale de sapeurs-pompiers pour garantir la sécurité civile des populations et la préservation de leurs biens

Le vendredi 10 février 2023, le Président de la République a inauguré l’École nationale des sapeurs-pompiers, située à Thiès dans la commune de Cherif lô. Cette cérémonie marque une étape importante dans l’histoire des sapeurs-pompiers du Sénégal, qui est financée exclusivement par l’État.

L’école nationale des sapeurs-pompiers couvre une superficie de 5 hectares et comprend 20 bâtiments et infrastructures, avec une surface bâtie de 11465 mètres carrés. Elle assurera la formation professionnelle des personnels de la brigade nationale de sapeurs-pompiers, ainsi que des forces de défense et de sécurité.

Outre la formation de base, l’école nationale proposera également des formations spécialisées dans la prévention et la lutte contre les inondations, l’insécurité routière, les risques d’incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur, et les installations classées, industrielles ou non.

La sécurité civile des populations, la préservation des biens et du tissu économique, ainsi que la protection des institutions et des installations stratégiques du pays requièrent des sapeurs-pompiers professionnels fiables et dotés d’une éthique de service. C’est pourquoi la création de l’école nationale des sapeurs-pompiers est décisive pour la montée en puissance de la brigade nationale.

L’école nationale des sapeurs-pompiers permettra de renforcer les capacités et aptitudes fondamentales de la brigade nationale, de maîtriser les chaînes de commandement et l’architecture de la brigade, et d’accélérer le maillage du territoire national en point d’appui opérationnel d’incendie et de secours.

L’école nationale des sapeurs-pompiers donne l’autonomie stratégique pour générer des personnels disposant des capacités intellectuelles, techniques et physiques nécessaires, ainsi que des valeurs éthiques, pour répondre efficacement aux demandes de secours des populations.

En conclusion, l’inauguration de l’École nationale des sapeurs-pompiers marque la volonté du Président de la République de façonner la brigade nationale de sapeurs-pompiers dans le Sénégal, afin de sauver des vies lors d’accidents, de sinistres et de catastrophes. Les sapeurs-pompiers du Sénégal remercient le Président pour cet honneur et souhaitent la bienvenue à la délégation qui l’accompagne.

Partager : Tweet



WhatsApp