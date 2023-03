Thiés: Idrissa Seck alloue une subvention de 7millions FCFA à l’association de la presse locale destinée à la formation de ses membres

Sollicité par la presse locale pour la formation de ses membres dans les filières journalisme et multimédia, l’ex-maire de Thiès et patron du parti Rewmi, Idrissa Seck, est passé à la caisse. En effet, le président du conseil économique social et environnemental a alloué une première subvention de 7 millions 90mil FCFA à l’Association de la presse locale (Apl) de Thiès.

Le montant en question a été viré dans le compte bancaire de l’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion (Iseg).

Idrissa Seck a aussi promis de payer une deuxième tranche d’un montant de 5 millions F CFA, à la fin du mois de mars, pour la formation à l’Institut panafricain de journalisme (Ipaj) ce qui fait un montant de 12 millions que le leader du parti Rewmi a décidé d’allouer à la presse locale de Thiés pour la formation de ses membres.

À en Ousseynou Gueye, conseiller spécial d’Idrissa Seck le président du Cese, a apprécié le fait d’être sollicité par la presse locale pour les besoins de formation il encourage d’ailleurs une telle approche.

