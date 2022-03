Les militantes du responsable du Parti de l’Alliance pour la République ( APR ) le président Habib Niang se sont données rendez-vous ce samedi 19 mars, au siège du mouvement »And suxali Sénégal » au quartier Diakhao, dans la commune de Thiés – Nord pour célébrer la Journée internationale des femmes. Une occasion pour elles, de se prononcer sur les Législatives avec leur leader dans la zone Nord.

Le mois des femmes est toujours célébré dans la capitale du rail. Ce samedi 19mars, les militantes du président Habib Niang ont célébré la Journée du 08 mars pour faire valoir les droits des femmes, à leur autonomisation mais aussi et surtout aux inégalités dont elles sont victimes. Profitant de cette occasion, ces dernières ont battu le rappel des troupes pour rebattre les cartes afin de choisir Habib Niang pour les prochaines élections Législatives.

Sur ce, le Président de And Siggil Senegal a déjà tissé sa toile politique pour les élections Législatives qui se profilent à l’horizon. En effet, ce responsable de la coalition Benno Book Yaakar avait accepté la décision du président Macky Sall sur le choix qu’il a fait sur son camarade Yankhoba Diattara pour diriger la liste de cette coalition au pouvoir pour les locales. Mais, désormais il veut prendre sa propre voie avec ses militants et sympathisants pour concrétiser son rêve avec des représentants à l’Assemblée nationale. « Ce que nous avions accepté lors des locales c’est terminé. Nous allons plus nous laisser diriger par des incompétents, des trafiquants d’influence… » , a – t – il dénoncé.

Pour lui, il faut vaincre la complexité pour gouverner et montrer ses capacités à la face du monde. « Le temps de la passivité et de la nonchalance est révolu », dit – il. À travers ce message délivré par » l’homme social », une responsable de groupement féminin abonde dans le même sens » les femmes doivent être au devant de la scène » et pour ce faire, Habib Niang a évoqué l’arme qui fera la différence le jour des échéances, pour lui, chaque militant et militante doit être prêt avec sa carte électeur.

D’ailleurs, il a promis à ses militants et sympathisants d’ici la semaine prochaine qu’il mettra un comité qui va aider ceux qui ont des difficultés pour s’inscrire et réinscrire. Pour rappel, Habib Niang est entouré par une communauté de 1500 étudiants et de 350 groupements féminins qui ont décidé d’accompagner leur mentor et prendre leur destin politique en main afin de fouler la ligne de départ pour glaner des sièges à l’Assemblée nationale.

Pour instaurer une stratégie d’implication des potentiels des leaders des groupements, Habib Niang a décidé de tenir un grand rassemblement après la korité pour une démonstration de force dans un stade de la place.