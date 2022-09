Thiès: Habib Kane soulage les Parents d’élèves en distribuant des Fournitures Scolaires

A quelques jours de la rentrée des classes, le responsable du mouvement du Réseau d’appui pour le développement de Thiès ( Radart), leader de la mouvance présidentielle, Habib Kane a offert un lot de fournitures scolaires d’une valeur de plus de 7 millions de francs CFA aux élèves de sa commune. La réception de cet important dont s’est faite hier au cours d’une cérémonie organisé par le collaborateur du président Idrissa Seck dans la zone ouest. Ce lot de matériels composé de centaines de cahiers, de stylos, de sacs, entre autres.

Cette dotation soulage beaucoup de parents d’élèves dans ce quartier populeux de la capitale du rail. La cérémonie s’est tenue au restaurant Sam’s Prestige, en présence des autorités scolaires, des parents d’élèves et quelques responsables politiques. Pour l’ex – censeur, par ailleurs collaborateur de Habib Kane dans ses actions sociales a salué ce geste et placé cette initiative au cœur des engagements du gouvernement avec la ferme volonté d’améliorer les performances scolaires de ses élèves et préparer davantage leur avenir.

Dans la même dynamique, Édouard Latouff a souligné que l’initiative de Habib Kane entre droite ligne avec le social. Selon lui, ces actions méritent une récompense au niveau des services étatiques. Prenant la parole, le responsable du Parti Démocratique Sénégalais ( PDS ) à Thiès, Vieux Ndiaye a évoqué les retrouvailles de la famille libérale autour de Macky Sall tant chantées par Wade, pour lui, sont en train de se matérialiser à Thiès.

Pour sa part, Habib Kane a profité de l’occasion pour inviter l’ensemble des responsables politiques de la ville de se donner la main pour appuyer les populations. D’ailleurs, il envisage d’organiser des journées de nettoiement dans les écoles pour mieux préparer la rentrée scolaire. Pour rappel, il faut savoir que le mouvement Radart du président Habib Kane a mené beaucoup d’actions à Thiès, on peut énumérer le financement des groupements de femmes, les daaras, les associations sportives et culturelles, les associations religieuses. Il prépare activement le Mawlid de Tivaouane pour étendre sa « machine sociale » dans la ville sainte de Maodo et de son guide spirituel Serigne Ababacar Sy.