Dans le cadre de sa politique sociale, Habib Kane s’est encore manifesté à l’endroit de sa ville natale, notamment son quartier Randoulène. Il a offert des cours de vacances aux potaches de la localité à l’école Malick Kaïré Diaw.

Dans le cadre de renforcement des capacités pour les élèves issus des différents quartiers de la capitale du rail, le leader du Réseau d’appui et d’assistance de la région de Thiès ( Radart) ne s’est pas limité en si bon chemin. Il a mis la main à la poche pour prendre en charge les encadreurs qui constituent un effectif important avec toute la matière grise et l’expérience professionnelle pour mener à bien cette activité éducative.

En outre, Habib Kane, actuel collaborateur en politique de « Ndaamal kajoor » qui a encore prouvé en assurant la victoire de la mouvance présidentielle au centre de vote du président du Conseil économique social et environnemental ( Cese), vise des résultats probants dans cette activité pour soulager les parents d’élèves et promouvoir l’excellence, qui reste un credo et une référence pour lui.