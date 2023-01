Thiès: Guèye Bamba Lo installe une unité de production pour les femmes

M. Bamba Guèye Lo a procédé hier à la remise de matériels de transformation des produits locaux aux femmes dans une unité de transformation au quartier Médina Fall.

Après quelques mois de formation , ces dernières ont pu enfin voir leur unité de transformation des produits locaux. En effet, elles s’engagent pour mettre en branle cette initiative prise par cet acteur de développement qui veut impulser l’entrepreneuriat féminin qui est une réalité dans la cité du rail.

A cette occasion, les responsables des services concernés ont salué cette initiative qui entre dans le cadre de la vulgarisation des engagements du gouvernement dans le Plan Sénégal Emergent (PSE).

D’autant plus qu’au Sénégal, les politiques publiques se sont orientées ces dernières années sur la promotion et la valorisation de nos produits locaux. Sur ce, l’initiateur ne compte pas rester en si bon chemin pour accompagner les femmes du département de Thiès et celles de la zone Nord.

D’ailleurs, il est revenu sur les circonstances douloureuses qui ont frappé le Sénégal sur le terrible accident qui a causé 39 morts et une centaine de blessés tout en présentant ses sincères condoléances aux familles des victimes.

