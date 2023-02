Thiés: Grand panel du mouvement national des enseignants républicains en présence du ministre de l’éducation nationale M. Cheikh Omar Hanne

« Le Grand panel du mouvement national des enseignants républicains s’est tenu aujourd’hui en présence du ministre de l’Éducation nationale, M. Cheikh Omar Hanne. Cette rencontre était organisée au conseil départemental de Thiès en prélude à la visite imminente du Président Macky Sall à Thiès.

Les enseignants membres de l’APR se sont mobilisés pour préparer l’accueil du Président Sall dans leur ville et lui montrer leur soutien. Lors du panel, ils ont discuté des questions concernant les réalisations du Pdt Macky Sall.

Le ministre Hanne a salué l’engagement des enseignants notamment l’augmentation des investissements dans les infrastructures scolaires et l’amélioration des conditions de vie des enseignants.

Le Grand panel a renforcé l’unité et la solidarité des enseignants de l’APR derrière la cause du Président Sall. Ils sont déterminés à accueillir le Président avec enthousiasme et à lui montrer leur soutien lors de sa visite à Thiès.

