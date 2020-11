Thiès financement des femmes par le Professeur Daouda NDIAYE

« Promouvoir l’autonomie et le leadership féminin. »

Daouda NDIAYE, acteur de développement et président du mouvement social « Actions » a procédé à la remise d’un chèque de 3 millions de Fcfa aux militantes. Les objectifs visés, selon lui sont avant tout : « le renforcement d’une Education de qualité, de l’amélioration des soins des populations, une meilleure prise en charge des personnes vulnérables, la gestion au mieux de l’environnement et surtout, l’entreprenariat et le leadership féminin. » Une action noble dans sa volonté d’accompagner l’Etat dans sa politique sociale aux populations. A ce titre, il appuie l’initiative des femmes par des financements par la création d’emplois, générateurs de revenus. Une action entreprise dans tout le pays. A terme, le président NDIAYE espère sous peu, l’autonomisation et le leadership avéré des femmes. En tout cas, Il se dit « confiant que l’action des femmes, aura un impact certain de l’entreprenariat, au sein des communautés. ».Émigration : plus de 600 jeunes vont sensibiliser…

Depuis 3 ans, le mouvement social ACTIONS, a procédé à des actions sociales de grandes envergures à travers le pays : remises de fournitures scolaires de tables-bancs, des cartes de gratuité sanitaires, à plus de 50.000 enfants. Grâce à son action, des milliers de femmes ont accédé à l’emploi. Dans le contexte sanitaire, il a remis des kits sanitaires dans les foyers religieux du Sénégal.

S’agissant de émigration irrégulière et ses malheureux corollaires, le président du mouvement Social s’en désole, estimant « que ce phénomène reste une préoccupation de l’Etat qui est entrain de faire ce qu’il peut. » et pense qu’il faut « une conscience collective. » Il envisage d’organiser avec la Jeunesse Éducative, une journée de discussions avec plus de 600 jeunes dont des étudiants, des élèves, des artisans et des menuisiers, pour « qu’ils soient les ambassadeurs du mouvement, au près de leurs familles, fédérations et autres collectivités par la sensibilisation pour une solution globale. »