Cérémonie d’Inauguration du CEF centre d’employabilité de Thiès

Le Recteur de l’ AUF , le professeur Slim Khalbous, a procédé ce jeudi 17 février 2022 à l’inauguration du Centre d’Employabilité Francophone ( CEF ) dans la ville de Thiés. Il a été reçu par le maire de cette ladite localité, Docteur Babacar Diop

. En effet, ce Centre occupe une place de choix dans la recherche et de l’innovation et a pour mission de faciliter l’insertion professionnelle des étudiants , d’accompagner leurs premiers pas sur le chemin de l’entreprenariat. La cérémonie d’inauguration a enregistré la présence du directeur de l’ ISEP , Monsieur Mouhamed Fadel Niang , du Recteur de l’Université Iba Der Thiam de Thiés,

Madame Ramatoulaye Diagne Mbengue, du maire de la ville de Thiés, Docteur Babacar Diop, du Recteur de l’ AUF , professeur Slim Khalbous et du représentant du Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Après les discours, les autorités ont procédé à la coupure du ruban et le dévoilement de la plaque .