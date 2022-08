Ce Samedi 27 août 2022, s’est tenue la journée de circoncision des talibés de la commune de Thiès – Est. A cette occasion, plusieurs mômes venant des différents « daaras » de cette ladite commune ont été circoncis, la municipalité a pris entièrement les frais médicaux de ces mômes jusqu’à leurs orientations dans les postes de santé qui sont à la proximité des lieux d’apprentissage du Coran pour le suivi . Pour le Maire Ousmane Diagne 《La circoncision est une épreuve de courage et de bravoure 》

.C’est ainsi, dit – il , nous comptons augmenter le budget de la mairie afin de prendre en charge les maîtres coraniques sur la question.《Nous veillerons à ce que les « daaras » soient pris en compte》. De ce point de vue, selon l’édile de la commune de Thiès, le président chargé des affaires religieuses et ses collaborateurs sont en train de procéder à un recensement exhaustif pour connaître le nombre de « daaras » dans la zone.

Pour Maître Ousmane Diagne, l’activité reste inscrit dans l’agenda de la municipalité de Thiès – Est. Il a ainsi félicité l’ensemble de son bureau municipal, les agents de santé comme Dr Cheikh Diéye et ses collègues qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de cette journée de solidarité, la commission santé et l’action sociale et celle chargée des affaires religieuses.