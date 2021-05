Thies: Enseignants de l’APR et du Rewmi s’unissent autour du “Mbourok Sow”

S’il y’a un corps que les Présidents de l’APR et du Rewmi en l’occurrence le Président Macky Sall et Idrissa Seck doivent récompenser, c’est bien celui des enseignants du Rewmi et de l’APR de Thiès.

En effet, le réseau des enseignants du Parti Rewmi dirigé par Mahfousse et celui des enseignants de l’APR avec à la tête la dynamique Maty Senghor Bèye viennent de concrétiser à Thies, l’alliance “Mbourock Sow” tant prônée au sommet par leur leaders.