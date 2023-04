Thiès en proie à une insécurité grandissante: Après l’affaire de l’agent de la BMS tué, une surveillante agressée

Thiès, le 26 avril 2023 – La ville de Thiès connaît depuis quelques semaines une montée inquiétante de l’insécurité, mettant en danger la population locale. Le dernier événement en date concerne une surveillante victime d’une agression par des individus circulant en jakarta, qui lui ont volé ses bagages avant de la laisser inconsciente et gravement blessée.

Cet incident fait suite à l’assassinat brutal d’un agent de la (BMS) par un malfaiteur. Ces événements soulignent l’urgence de prendre des mesures pour garantir la sécurité des citoyens de Thiès.

Les habitants de Thiès, quant à eux, sont inquiets et craignent que cette situation ne s’aggrave si les autorités ne prennent pas les mesures adéquates pour protéger la population. Ils appellent à une action rapide et efficace de la part des forces de l’ordre pour que les rues de Thiès redeviennent sûres et paisibles.

Ces événements tragiques mettent en lumière l’importance d’assurer la sécurité des citoyens et de lutter contre le fléau de l’insécurité qui menace la tranquillité de la vie quotidienne à Thiès. Espérons que les autorités sauront répondre rapidement à ces défis pour que les habitants puissent retrouver la sérénité et la confiance dans leur ville.

Partager : Tweet



WhatsApp