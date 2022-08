Nous venons d’apprendre le Rappel à Dieu de Imam Thierno Abou Dia de Grand Thiès survenu le 05 Août 2022. Thierno Abou Dia, Imam est un grand Erudit du Coran, icône de la Communauté Toucouleur et des imams de Thiès. Imam Thierno Abou Dia a marqué la ville de Thiès en tant que Pilier de l’apprentissage du Coran, un candidat infatigable de l’expansion de l’islam.

Imam Thierno Abou Dia qui s’est rendu plus de 35 fois au pélérinage de la Mecque et plusieurs Oumras a reçu de son vivant la visite de toutes les autorités politiques et religieuses de Thiès à qui il prodigait des conseils salutaires pour l’édification de la Paix et la Concorde dans la Capitale du Rail. D’ailleurs la mosquée qui porte son nom à Som constitue un point de repère qui a marqué l’enfance de tous les habitants des quartiers Som, Grand Thiès, Cité Lamy : la Mosquée Thierno Abou Dia.

Sur sa page facebook Ibnou Abou Abass témoigne: « Thierno Abou Dia de Thiès est parti! Allahou Akbar ! Un grand homme de Dieu, fervent Talibé Sheikh, un fidèle serviteur de Dieu, éducateur, formateur. Thierno faisait parti de ceux qui avait la grande ouverture le Fatkhoul Akbar. Thiès a perdu un protecteur. Yalna Yalla terro ko yeurmandé ak ndiegal yegal ko Barzakoul Maktoum Rta »: écrit-il.

L’inhumation est prévue ce Samedi 06 Août 2022 après la Prière du Tisbaar dans la mosquée Thierno Abou Dia à Mbour1. Thiesinfo Présente ses vives condoléances à Bachir dia, Cherif dia à toute sa famille et toute la population de Thiès.