Mouhamed Jean Duboc, président de la société Africa Global Equipement Corporation ( AGEC ) et El Hadj Mor Gueye Sope Naby ont signé ce mardi 22 mars, une convention de partenariat. Un projet qui s’active dans les logements sociaux afin d’aider les populations vulnérables, ayant de faibles revenus ou irréguliers de bénéficier une maison ou un appartement.

A ce titre, dans une parfaite synergie et des échanges fructueuses lors de la signature de cette convention, les deux parties ont décidé de mettre en place un système opérationnel, adéquat permettant de mieux appréhender la mise en oeuvre d’une démarche innovante et salutaire pour le bonheur des populations qui ont longtemps sollicité une concession auprès de cet homme appelé » Le Géant du social » El Hadj Mor Gueye Sope Naby.

Sur ce, Mouhamed Jean Duboc et son collègue s’engagent au principe de la responsabilité et surtout du devoir de solidarité pour développer un nouveau programme en première phase de 1000 logements. Pour rappel, à travers le contenu du projet, les deux partenaires ont décidé de construire des maisons et des appartements qui seront accessibles pour tout le monde.